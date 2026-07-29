В Таганроге из-за атаки БПЛА повреждены частные дома и коммерческие предприятия

В Таганроге из-за воздушной атаки пострадали частный жилой сектор и ряд коммерческих предприятий — зафиксированы разрушения и повреждения. Об этом проинформировала глава города Светлана Камбулова.
«В результате атаки повреждения получил один многоквартирный дом. Люди из него были оперативно эвакуированы. Также повреждено несколько частных домовладений и коммерческих предприятий. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — сообщила она в мессенджере «Макс».
Уточняется, что утром начнет работу профильная комиссия, которая проведет осмотр поврежденных строений и зафиксирует убытки. При этом семьям жертвы и всем раненым гарантирована всесторонняя поддержка, добавила Камбулова. Кроме этого, украинские БПЛА атаковали Рязанскую область. После атаки БПЛА на территории предприятия в Рязани начался пожар. «КП-Ростов-на-Дону» подробно писал о последствиях атаки БПЛА на Таганрог 29 июля.