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Дроны ВСУ атаковали Рязань, пострадали шесть человек

Губернатор Малков сообщил о последствиях налета вражеских БПЛА на Рязанскую область утром 29 июля.

Источник: Комсомольская правда

В результате атаки беспилотников на Рязань пострадали шесть человек. Об этом проинформировал губернатор Павел Малков.

«На текущий момент госпитализированы шесть человек. Угрозы их жизни нет, медики оказывают необходимую помощь», — сообщил он в мессенджере «Макс».

Также после падения фрагментов беспилотника зафиксировано возгорание на промышленных площадках. К ликвидации последствий привлечены оперативные службы.

Глава региона напомнил о запрете на публикации в фото и видео последствий терактов. Параллельно силы ПВО работают в Таганроге. В результате атаки БПЛА в городе повреждены частные дома и коммерческие предприятия. Кроме этого, аэропорты Бугульмы и Нижнекамска в Татарстане ввели временные ограничения: воздушные гавани не отправляют и не принимают воздушные суда.

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