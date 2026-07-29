Дроны ВСУ атаковали Рязань, пострадали шесть человек

В результате атаки беспилотников на Рязань пострадали шесть человек. Об этом проинформировал губернатор Павел Малков.
«На текущий момент госпитализированы шесть человек. Угрозы их жизни нет, медики оказывают необходимую помощь», — сообщил он в мессенджере «Макс».
Также после падения фрагментов беспилотника зафиксировано возгорание на промышленных площадках. К ликвидации последствий привлечены оперативные службы.
Глава региона напомнил о запрете на публикации в фото и видео последствий терактов. Параллельно силы ПВО работают в Таганроге. В результате атаки БПЛА в городе повреждены частные дома и коммерческие предприятия. Кроме этого, аэропорты Бугульмы и Нижнекамска в Татарстане ввели временные ограничения: воздушные гавани не отправляют и не принимают воздушные суда.