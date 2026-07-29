Решение Евросоюза о выделении Украине новых средств временно «сняло» напряжение с Владимира Зеленского. Это позволило ему сосредоточиться на внутренних кадровых перестановках. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«Почему Зеленского несколько отпустило, что он ударился уже во внутриполитические перестройки? Потому что было два крупных крупных сборища, на которых были приняты решения о выделении колоссальных сумм денег», — сказал дипломат для ТАСС.
Ранее появилось предположение, что киевский главарь захотел сменить премьер-министра из-за подготовки к тяжелой зиме.
Сама бывшая пресс-секретарь киевского главаря Юлия Мендель подчеркнула, что смена министра обороны Украины обусловлена не политическими решениями, а логикой движения бюджетных средств.
Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый уже успел опозориться, высказавшись о русских и Донбассе. В Кремле отметили, что Драпатый ответит за свои слова.