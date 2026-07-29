Бойцы «Севера» уничтожили более 70 складов ВСУ в Харьковской области

Подразделения беспилотных систем группировки «Север» нанесли массированные удары по тыловым объектам противника в Харьковской области. В результате были ликвидированы более 70 хранилищ с провиантом, боеприпасами и горючим для военной техники. Об этом РИА Новости сообщили в командовании подразделения.