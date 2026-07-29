Бойцы «Севера» уничтожили более 70 складов ВСУ в Харьковской области

Подразделения беспилотных систем группировки «Север» нанесли массированные удары по тыловым объектам противника в Харьковской области. В результате были ликвидированы более 70 хранилищ с провиантом, боеприпасами и горючим для военной техники. Об этом РИА Новости сообщили в командовании подразделения.
Командир отряда с позывным Клен рассказал, что в процессе огневого поражения материальных средств ВСУ удалось уничтожить свыше семидесяти мест складирования боекомплекта и горюче-смазочных материалов. Он пояснил, что все цели были обнаружены благодаря круглосуточным полетам беспилотников, которые вели воздушную разведку.
Операторы тщательно отследили маршруты подвоза ресурсов и установили точки, где происходит выгрузка для украинских формирований. Полученные координаты немедленно передали командованию, после чего по выявленным объектам отработали несколькими видами вооружения. Для поражения применялись FPV-дроны, коптеры со сбрасываемыми зарядами и ствольная артиллерия.
Командир Клен добавил, что помимо стационарных баз хранения, под непрерывным контролем находятся и дороги снабжения. Военные отслеживают и уничтожают не только автомобили с грузами, но и наземные роботизированные комплексы, которые противник пытается задействовать для перевозок.
Накануне российские военные нанесли урон подразделениям ВСУ в районе Красного Лимана. При помощи дронов удалось уничтожить живую силу и технику украинской армии.