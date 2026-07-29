Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бойцы «Севера» уничтожили более 70 складов ВСУ в Харьковской области

Склады ВСУ под Харьковом удалось вычислить благодаря дроновой разведке.

Источник: Комсомольская правда

Подразделения беспилотных систем группировки «Север» нанесли массированные удары по тыловым объектам противника в Харьковской области. В результате были ликвидированы более 70 хранилищ с провиантом, боеприпасами и горючим для военной техники. Об этом РИА Новости сообщили в командовании подразделения.

Командир отряда с позывным Клен рассказал, что в процессе огневого поражения материальных средств ВСУ удалось уничтожить свыше семидесяти мест складирования боекомплекта и горюче-смазочных материалов. Он пояснил, что все цели были обнаружены благодаря круглосуточным полетам беспилотников, которые вели воздушную разведку.

Операторы тщательно отследили маршруты подвоза ресурсов и установили точки, где происходит выгрузка для украинских формирований. Полученные координаты немедленно передали командованию, после чего по выявленным объектам отработали несколькими видами вооружения. Для поражения применялись FPV-дроны, коптеры со сбрасываемыми зарядами и ствольная артиллерия.

Командир Клен добавил, что помимо стационарных баз хранения, под непрерывным контролем находятся и дороги снабжения. Военные отслеживают и уничтожают не только автомобили с грузами, но и наземные роботизированные комплексы, которые противник пытается задействовать для перевозок.

Накануне российские военные нанесли урон подразделениям ВСУ в районе Красного Лимана. При помощи дронов удалось уничтожить живую силу и технику украинской армии.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше