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ВС РФ поразили объекты хранения ВСУ и резервуары с ГСМ в порту Николаев

Российские военные нанесли очередной удар по порту Николаев.

Источник: Комсомольская правда

Российские военные нанесли удар беспилотниками по двум грузовым судам, которые находились в акватории Черного моря восточнее Одессы. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, на борту этих кораблей обнаружили оружие и военное имущество противника.

«В результате ударов беспилотными летательными аппаратами в порту Николаев поражены объекты хранения грузов военного назначения и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ», — уточнили в российском оборонном ведомстве.

Это не единственная успешная операция российских подразделений за последнее время. Ранее бойцы группировки «Север» активно работали по объектам инфраструктуры в Харьковской области. Подразделения беспилотных систем нанесли несколько массированных ударов по тыловым базам украинской армии.

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