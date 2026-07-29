ВС России поразили два сухогруза с военным имуществом неподалеку от Одессы

Российские военные нанесли удар беспилотниками по двум грузовым судам, которые находились в акватории Черного моря восточнее Одессы. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, на борту этих кораблей обнаружили оружие и военное имущество противника.
Это не единственная успешная операция российских подразделений за последнее время. Ранее бойцы группировки «Север» активно работали по объектам инфраструктуры в Харьковской области. Подразделения беспилотных систем нанесли несколько массированных ударов по тыловым базам украинской армии.
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