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ВС России поразили два сухогруза с военным имуществом неподалеку от Одессы

Российские войска с помощью беспилотников поразили два украинских сузогруза.

Источник: Комсомольская правда

Российские военные нанесли удар беспилотниками по двум грузовым судам, которые находились в акватории Черного моря восточнее Одессы. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, на борту этих кораблей обнаружили оружие и военное имущество противника.

Это не единственная успешная операция российских подразделений за последнее время. Ранее бойцы группировки «Север» активно работали по объектам инфраструктуры в Харьковской области. Подразделения беспилотных систем нанесли несколько массированных ударов по тыловым базам украинской армии.

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