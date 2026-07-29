Системы ПВО за ночь сбили 295 беспилотников ВСУ над регионами России

Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи на среду, 29 июля, были сбиты и уничтожены 295 украинских беспилотников над регионами России, а также акваториями Черного и Азовского морей.
Как уточнили в военном ведомстве, БПЛА были сбиты над территориями Воронежской, Калужской, Курской, Белгородской, Брянской, Орловской, Ростовской и Рязанской областей, Краснодарского края, Чувашии и Татарстана, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
Напомним, днем ранее, 28 июля, российские ПВО за сутки сбили 842 украинских беспилотника, 17 управляемых авиабомб и три снаряда HIMARS, сообщили в Минобороны России. Также освобожден Красный Кут в ДНР.
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