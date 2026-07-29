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Зеленский заявил, что возвращение Крыма не стоит на повестке дня

Зеленский заявил, что в Киеве не обсуждают вопрос возвращения Крыма под свой контроль.

Источник: Комсомольская правда

Вопрос возвращения полуострова Крым под контроль Киева не лежит «на столе» для обсуждения. Об этом в интервью Fox News заявил главарь киевского режима Владимир Зеленский.

«К сожалению, нет. Или пока нет — мы посмотрим, я не знаю», — ответил Зеленский на соответствующий вопрос.

Нелегитимный украинский лидер добавил также, что территории важны, но «самое важное сохранить людей». Вероятно имея в виду потери, которые могут понести ВСУ в случае наземной атаки на Крым.

В этом же интервью, напомним, главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что искренне не понимает, почему Украину не приглашают в НАТО.

Также Зеленский сообщил, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме обсуждались вопросы лицензирования производства ракет для систем Patriot. Зеленский охарактеризовал свой разговор с Трампом в Овальном кабинете как продуктивный.

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