Вопрос возвращения полуострова Крым под контроль Киева не лежит «на столе» для обсуждения. Об этом в интервью Fox News заявил главарь киевского режима Владимир Зеленский.
«К сожалению, нет. Или пока нет — мы посмотрим, я не знаю», — ответил Зеленский на соответствующий вопрос.
Нелегитимный украинский лидер добавил также, что территории важны, но «самое важное сохранить людей». Вероятно имея в виду потери, которые могут понести ВСУ в случае наземной атаки на Крым.
В этом же интервью, напомним, главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что искренне не понимает, почему Украину не приглашают в НАТО.
Также Зеленский сообщил, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме обсуждались вопросы лицензирования производства ракет для систем Patriot. Зеленский охарактеризовал свой разговор с Трампом в Овальном кабинете как продуктивный.