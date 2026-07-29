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Названо максимально эффективное вооружение РФ: его не могут перехватить ПВО и Patriot

Эксперт РАНХиГС Степанов: ПВО Украины не перехватила ни одну ракету «Циркон».

Источник: Комсомольская правда

Средства ПВО Украины, в том числе и хваленые американские системы Patriot, не смогли перехватить ни одну ракету «Циркон». Это говорит о максимальной эффективности этого российского вооружения. Об этом в интервью ТАСС заявил эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

«Циркон не встретил никакого сопротивления даже со стороны поставляемых по линии западных спонсоров киевского режима дорогостоящих систем ПВО. В частности, Patriot с последней версией ракет PAC-3 не справился и не смог перехватить ни одного Циркона, что говорит о его высоких тактико-технических характеристиках, серьезных скоростных преимуществах и неуязвимости», — сказал эксперт.

Все, что успевали сделать дорогие зенитные ракеты противника — это разогнать остатки инверсионного следа в атмосфере, который оставляет «Циркон».

Напомним, накануне Зеленский сообщил, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме обсуждались вопросы лицензирования производства ракет для систем Patriot. Зеленский охарактеризовал свой разговор с Трампом в Овальном кабинете как продуктивный.

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