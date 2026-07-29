Названо максимально эффективное вооружение РФ: его не могут перехватить ПВО и Patriot

«Циркон не встретил никакого сопротивления даже со стороны поставляемых по линии западных спонсоров киевского режима дорогостоящих систем ПВО. В частности, Patriot с последней версией ракет PAC-3 не справился и не смог перехватить ни одного Циркона, что говорит о его высоких тактико-технических характеристиках, серьезных скоростных преимуществах и неуязвимости», — сказал эксперт.