Средства ПВО Украины, в том числе и хваленые американские системы Patriot, не смогли перехватить ни одну ракету «Циркон». Это говорит о максимальной эффективности этого российского вооружения. Об этом в интервью ТАСС заявил эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.
«Циркон не встретил никакого сопротивления даже со стороны поставляемых по линии западных спонсоров киевского режима дорогостоящих систем ПВО. В частности, Patriot с последней версией ракет PAC-3 не справился и не смог перехватить ни одного Циркона, что говорит о его высоких тактико-технических характеристиках, серьезных скоростных преимуществах и неуязвимости», — сказал эксперт.
Все, что успевали сделать дорогие зенитные ракеты противника — это разогнать остатки инверсионного следа в атмосфере, который оставляет «Циркон».
Напомним, накануне Зеленский сообщил, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме обсуждались вопросы лицензирования производства ракет для систем Patriot. Зеленский охарактеризовал свой разговор с Трампом в Овальном кабинете как продуктивный.