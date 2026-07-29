Пленный из ВСУ Карин сообщил о призывах командиров покидать воинские части

Командование некоторых подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) фактически содействует дезертирству, предлагая подчиненным бежать из армии. Об этом сообщил взятый в плен украинский военный Александр Карин.
По его словам, офицеры предлагают бойцам уйти в самовольное оставление части (СОЧ), выделяя на побег трое суток. За это время военнослужащих вывозят к транспорту и помогают скрыться, после чего их официально подают в розыск, чтобы избежать проблем для руководства.
«Пацаны, говорят, если вы хотите идти в СОЧ, давайте сделаем так: мы вам даем три дня. Мы сами вас вывезем, посадим на поезд, и через три дня мы вас подаем в розыск», — приводит ТАСС слова пленного, который рассказал о «схеме» от офицеров.
Ранее сайт KP.RU рассказывал о том, как украинские дезертиры и уклонисты массово бегут за границу через Черниговскую область.