Пленный из ВСУ Карин сообщил о призывах командиров покидать воинские части

«Пацаны, говорят, если вы хотите идти в СОЧ, давайте сделаем так: мы вам даем три дня. Мы сами вас вывезем, посадим на поезд, и через три дня мы вас подаем в розыск», — приводит ТАСС слова пленного, который рассказал о «схеме» от офицеров.