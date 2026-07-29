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«Это чудовище создали вы»: МИД России напомнил Брюсселю, что он никогда не сможет контролировать Киев

Захарова: РФ предупреждала Европу, что та не сможет контролировать Украину.

Источник: Комсомольская правда

Российская Федерация предупреждала Европу, что она не сможет контролировать действия киевского режима. Об этом в эфире радио Sputnik, комментируя интерес итальянской мафии к БПЛА Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы все это предсказывали, говорили и объясняли, обращаясь к Брюсселю: Вы никогда не сможете поставить под контроль то чудовище, которое вы создали», — сказала дипломат.

Накануне сообщалось, что мафиозные кланы Италии стремятся получить доступ к новейшим образцам оружия, появляющимся в нелегальном обороте. В частности, их интересуют боеприпасы для дронов.

До этого западная пресса подчеркивала, что западное оружие, поставляемое Украине, утекало на черный рынок еще с 2022 года.

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