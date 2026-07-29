Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Севастополь отбил атаку 20 украинских беспилотников

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл — РИА Новости Крым. Российские военные за сутки сбили над Севастополем 20 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

«За минувшие сутки наши военные и мобильные огневые группы уничтожили 20 вражеских беспилотников… Спасибо нашим защитникам», — отметил губернатор.

Он подчеркнул, что люди в результате украинских атак не пострадали.

Ранее сообщалось, что над Крымом и еще рядом российских регионов силы ПВО сбили за ночь почти 300 вражеских беспилотников. В Севастополе ночью дважды звучал сигнал воздушной тревоги. В первый раз сирены включили в 23:04. Опасность отменили в 3:37, но уже два часа опасность объявили повторно. Она действовала до 5:54 среды.

Узнать больше по теме
Севастополь: один из самых известных городов Черноморского региона
Севастополь расположен на юго-западном побережье Крымского полуострова. Известен как крупный морской порт, база Черноморского флота и город с богатой военной историей, сыгравший важную роль в событиях Крымской, Великой Отечественной войн и современной истории. В материале — главное об этом городе федерального значения.
Читать дальше