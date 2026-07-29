Севастополь отбил атаку 20 украинских беспилотников

«За минувшие сутки наши военные и мобильные огневые группы уничтожили 20 вражеских беспилотников… Спасибо нашим защитникам», — отметил губернатор.
Он подчеркнул, что люди в результате украинских атак не пострадали.
Ранее сообщалось, что над Крымом и еще рядом российских регионов силы ПВО сбили за ночь почти 300 вражеских беспилотников. В Севастополе ночью дважды звучал сигнал воздушной тревоги. В первый раз сирены включили в 23:04. Опасность отменили в 3:37, но уже два часа опасность объявили повторно. Она действовала до 5:54 среды.
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