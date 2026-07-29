Военнослужащие группировки войск «Север» раскрыли детали боевой операции по установлению контроля над населенным пунктом Артельное в Харьковской области. Заявление военных привело Министерство обороны РФ.
Успешное наступление проводилось совместными силами 11-го танкового полка 11-го армейского корпуса и бойцов 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.
Действуя на левом фланге, штурмовики танкового полка методично уничтожали опорные пункты, огневые точки, а также склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов противника. Закрепившиеся группы нарушили логистику ВСУ и заблокировали ротацию сил, создав плацдарм для дальнейшего продвижения.
Наступление сопровождалось плотным огнем ствольной артиллерии, минометов и поддержкой расчетов БПЛА. Штурмовые группы действовали стремительно, ликвидируя позиции ВСУ под непрерывным контролем воздушной разведки.
Благодаря слаженным действиям российских военных украинские подразделения оказались дезорганизованы и не смогли оказать серьезного сопротивления. В ходе операции взяты в плен военнослужащие ВСУ, передавшие данные о дислокации командиров и огневых точек. Подразделения «Севера» продолжают наступление, создавая надежную полосу безопасности.
Напомним, в минувшую среду, 22 июля, подразделения группировки войск «Север» установили полный контроль над населенным пунктом Артельное.