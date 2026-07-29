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ВС РФ уничтожили опорные пункты и места управления дронами ВСУ у Красного Лимана

Места управления дронами ВСУ у Красного Лимана были поражены бойцами из группировки «Запад».

Источник: Комсомольская правда

Российские войска уничтожили опорные пункты и места управления дронами ВСУ возле Красного Лимана в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

По данным ведомства, в операции принимали участие солдаты расчета барражирующего боеприпаса «Куб» войск беспилотных систем группировки войск «Запад». С помощью БПЛА наши военные смогли найти скопления противника, которые маскировались возле города.

«В ходе выполнения боевых задач на Краснолиманском направлении СВО выявили и поразили пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) противника и скопление живой силы ВСУ», — следует из заявления.

Ранее Минобороны информировало, что на днях российским бойцам удалось взять под контроль еще один населенный пункт на донецком направлении. Они освободили село Красный Кут. За миссию отвечала Центральная группировка.

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