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Снайперская пара группировки «Центр» уничтожила 150 дронов ВСУ. Видео

Военнослужащие снайперской пары 1435-го мотострелкового полка группировки войск «Центр» уничтожили более 150 беспилотников противника на Днепропетровском направлении. Российские бойцы ликвидируют FPV-дроны и тяжелые гексакоптеры ВСУ с помощью винтовок СВД и «Орсис». Минобороны показало кадры работы.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Снайперская пара 1435-го мотострелкового полка 27-й гвардейской дивизии группировки войск «Центр» уничтожила более 150 беспилотных летательных аппаратов противника в ходе боев на Днепропетровском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Выполняя задачи по прикрытию и поддержке штурмовых подразделений, военнослужащие выдвигаются на заранее подготовленные и замаскированные позиции. Наблюдение за воздухом и ликвидация обнаруженных БПЛА ведутся с применением отечественных снайперских винтовок СВД и «Орсис».

«Основными целями стали тяжелые ударные гексакоптеры, а также ударные FPV-дроны и дроны, оставляемые противником в засаде на маршрутах движения колонн и личного состава», — уточнили в военном ведомстве.

Как отметили в Минобороны, выверенный расчет параметров стрельбы, включая дистанцию, скорость и направление ветра, позволяет снайперам поражать сложные воздушные цели. После уничтожения каждого беспилотника военнослужащие оперативно меняют огневую позицию, чтобы исключить обнаружение средствами разведки ВСУ.

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