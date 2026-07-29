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Гибель крымчан в результате атаки ВСУ расследует Следком

СК расследует очередные преступления киевского режима против жителей Крыма.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет России расследует очередные преступления киевского режима против жителей Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось ранее, в результате очередной атаки на Крым погибли два человека. Кроме того, еще пятеро получили ранения. Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибших. Он также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Соблюдение прав людей контролирует прокуратура. В ведомстве продолжает действовать горячая линия.

СК будет расследовать преступления вооруженных формирований Украины против мирных жителей. Сотрудники ведомства установят причастных к произошедшему. Кроме того, следователи дадут уголовно-правовую оценку их действиям.

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