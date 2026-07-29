Гибель крымчан в результате атаки ВСУ расследует Следком

Как сообщалось ранее, в результате очередной атаки на Крым погибли два человека. Кроме того, еще пятеро получили ранения. Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибших. Он также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Соблюдение прав людей контролирует прокуратура. В ведомстве продолжает действовать горячая линия.