В Севастополе объявили воздушную тревогу

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал он в МАКС.
В этот период одномоментно приостанавливает работу морской пассажирский транспорт.
В Севастополе ночью дважды звучал сигнал воздушной тревоги. В первый раз сирены включили в 23:04. Опасность отменили в 3:37, но уже два часа опасность объявили повторно. Она действовала до 5:54 среды. Утром Развожаев сообщил, что силы ПВО сбили нал городом 20 вражеских дронов.
Сигнал воздушной тревоги в Севастополе в момент возможной угрозы включают с сентября 2023 года — после того, как ВСУ ударили ракетами по штабу ЧФ, который находится в центре города. Годом ранее в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.
В апреле 2026 власти Севастополя предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.
Теперь сигнал — сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, — повторяется трижды, после чего прекращается. Соответствующее решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Это не значит, что угроза миновала — необходимо оставаться в безопасном месте до сигнала отбоя.
С 2024 года в Севастополе при соответствующей опасности может также звучать сигнал — «Баллистика», который звучит особым образом и означает, что укрыться в безопасном месте необходимо в течение за 1−2 минут.