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В Севастополе объявили воздушную тревогу

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл — РИА Новости Крым. В Севастополе слышно сирены — в регионе объявлена воздушная тревога. Жителей и гостей города призывают покинуть улицы и укрыться в безопасных местах. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал он в МАКС.

В этот период одномоментно приостанавливает работу морской пассажирский транспорт.

В Севастополе ночью дважды звучал сигнал воздушной тревоги. В первый раз сирены включили в 23:04. Опасность отменили в 3:37, но уже два часа опасность объявили повторно. Она действовала до 5:54 среды. Утром Развожаев сообщил, что силы ПВО сбили нал городом 20 вражеских дронов.

Сигнал воздушной тревоги в Севастополе в момент возможной угрозы включают с сентября 2023 года — после того, как ВСУ ударили ракетами по штабу ЧФ, который находится в центре города. Годом ранее в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.

В апреле 2026 власти Севастополя предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.

Теперь сигнал — сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, — повторяется трижды, после чего прекращается. Соответствующее решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Это не значит, что угроза миновала — необходимо оставаться в безопасном месте до сигнала отбоя.

С 2024 года в Севастополе при соответствующей опасности может также звучать сигнал — «Баллистика», который звучит особым образом и означает, что укрыться в безопасном месте необходимо в течение за 1−2 минут.

В Крыму с мая 2026 года Главное управление МЧС России по РК стало давать СМС-предупреждение о беспилотной или ракетной опасности в регионе.

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