В СВО погиб ветеран Чеченской войны из Прикамья Рудольф Туров

В его не столь долгой биографии была армейская служба в горячей точке на территории Чечни. В 2023 году Рудольф Васильевич вновь принял решение во защите Отечества и отправился в зону проведения СВО. Служил в пулеметном отделении мотострелкового взвода. Героически погиб 15 июля 2026 года под населенным пунктом Красноармейск на Донбассе.