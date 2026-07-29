Авиаудары ВС РФ 29 июля 2026: какие цели поражены

Российские войска нанесли серии ударов по цехам производства и местам хранения БПЛА, складам вооружения, боеприпасов и горючего, а также пунктам дислокации иностранных наемников в 137 районах, сообщили в Минобороны РФ.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение складам вооружения, боеприпасов и горючего, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 137 районах», — говорится в сводке Министерства обороны России.
Вооруженные силы России продолжают системное нанесение высокоточных ударов по логистическим узлам, промышленным объектам ВПК и пунктам дислокации резервов противника на всей территории Украины.