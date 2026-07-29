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Российская ПВО сбила за сутки 619 дронов ВСУ

Российская ПВО за сутки перехватила шесть управляемых авиационных бомб, четыре ракеты большой дальности «Нептун» и уничтожила 619 беспилотников самолетного типа ВСУ. Об этом говорится в свежей сводке Минобороны РФ.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Российские средства противовоздушной обороны за сутки перехватили шесть управляемых авиационных бомб, четыре ракеты большой дальности «Нептун» и сбили 619 беспилотников противника, сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, четыре управляемые ракеты большой дальности “Нептун” и 619 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сводке Министерства обороны России.

Расчеты противовоздушной обороны группировок войск продолжают круглосуточное дежурство по уничтожению средств воздушного нападения противника.

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