Российская ПВО сбила за сутки 619 дронов ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны за сутки перехватили шесть управляемых авиационных бомб, четыре ракеты большой дальности «Нептун» и сбили 619 беспилотников противника, сообщили в Минобороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, четыре управляемые ракеты большой дальности “Нептун” и 619 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сводке Министерства обороны России.
Расчеты противовоздушной обороны группировок войск продолжают круглосуточное дежурство по уничтожению средств воздушного нападения противника.