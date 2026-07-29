Военный эксперт объяснил важность уничтожения АЗС под Харьковом

Ранее стало известно, что российские вооруженные силы уничтожили все ключевые автозаправочные станции (АЗС) на дорогах от Харькова до Полтавы, Днепра и Павлограда, которые обслуживали ВСУ. Об этом представители силовых структур сообщили ТАСС. Кроме того, ВСУ потеряли контроль над АЗС на основных трассах в Сумской области, а также над станциями на границе Харьковской и Полтавской областей после российских атак.