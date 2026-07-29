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Военный эксперт объяснил важность уничтожения АЗС под Харьковом

Украинские войска столкнулись с катастрофической нехваткой горючего на стратегическом направлении. Как сообщил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов, российская армия полностью блокирует возможность заправки боевой техники ВСУ на участке от Полтавы до Харькова — это привело к настоящей панике как в крупных городах, так и непосредственно на линии фронта.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

По словам эксперта, работа по автозаправочным станциям сейчас является приоритетной задачей для ВС РФ. Кнутов уточнил, что из строя выведено уже более 300 украинских АЗС. Практически все заправки на трассе Харьков — Полтава прекратили функционировать. Таким образом, дороги, ведущие к Харькову, оказались под плотным контролем российской армии.

«Тем самым ВС России фактически лишают ВСУ, которые находятся в регионе, возможности осуществлять заправку боевой техники и подвозить топливо для своих войск. Это создает серьезные проблемы и усиливает панические настроения не только в крупных городах, но и непосредственно на поле боя среди военных», — заявил собеседник NEWS.ru.

Эксперт также обратил внимание на логистику поставок вооружений для Киева. Часть грузов поступает через Польшу, и ключевую роль в этом процессе играет железнодорожный тоннель. Однако, по мнению Кнутова, справиться с этим объектом без применения тактического ядерного оружия невозможно. Он отметил, что на высшем уровне в России данный вопрос пока не поднимается.

Специалист подчеркнул, что российским силам необходимо выявлять самые уязвимые точки — станции, железнодорожные пути и мосты — и наносить по ним регулярные удары. Это позволит свести перевозки к минимуму.

«Не надо забывать, что автотранспортом также в фурах под видом гражданских грузов перевозится большое количество оружия», — заключил Кнутов.

Ранее стало известно, что российские вооруженные силы уничтожили все ключевые автозаправочные станции (АЗС) на дорогах от Харькова до Полтавы, Днепра и Павлограда, которые обслуживали ВСУ. Об этом представители силовых структур сообщили ТАСС. Кроме того, ВСУ потеряли контроль над АЗС на основных трассах в Сумской области, а также над станциями на границе Харьковской и Полтавской областей после российских атак.

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