По словам эксперта, работа по автозаправочным станциям сейчас является приоритетной задачей для ВС РФ. Кнутов уточнил, что из строя выведено уже более 300 украинских АЗС. Практически все заправки на трассе Харьков — Полтава прекратили функционировать. Таким образом, дороги, ведущие к Харькову, оказались под плотным контролем российской армии.
«Тем самым ВС России фактически лишают ВСУ, которые находятся в регионе, возможности осуществлять заправку боевой техники и подвозить топливо для своих войск. Это создает серьезные проблемы и усиливает панические настроения не только в крупных городах, но и непосредственно на поле боя среди военных», — заявил собеседник NEWS.ru.
Эксперт также обратил внимание на логистику поставок вооружений для Киева. Часть грузов поступает через Польшу, и ключевую роль в этом процессе играет железнодорожный тоннель. Однако, по мнению Кнутова, справиться с этим объектом без применения тактического ядерного оружия невозможно. Он отметил, что на высшем уровне в России данный вопрос пока не поднимается.
Специалист подчеркнул, что российским силам необходимо выявлять самые уязвимые точки — станции, железнодорожные пути и мосты — и наносить по ним регулярные удары. Это позволит свести перевозки к минимуму.
«Не надо забывать, что автотранспортом также в фурах под видом гражданских грузов перевозится большое количество оружия», — заключил Кнутов.
Ранее стало известно, что российские вооруженные силы уничтожили все ключевые автозаправочные станции (АЗС) на дорогах от Харькова до Полтавы, Днепра и Павлограда, которые обслуживали ВСУ. Об этом представители силовых структур сообщили ТАСС. Кроме того, ВСУ потеряли контроль над АЗС на основных трассах в Сумской области, а также над станциями на границе Харьковской и Полтавской областей после российских атак.