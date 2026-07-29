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Самолет Черноморского флота уничтожил безэкипажный катер ВСУ в Черном море

Самолет морской авиации Черноморского флота уничтожил безэкипажный катер ВСУ в акватории Черного моря. Ранее военное ведомство отчитывалось о ликвидации еще семи морских дронов противника.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Самолет морской авиации Черноморского флота уничтожил безэкипажный катер ВСУ в акватории Черного моря, сообщили в Минобороны РФ.

«Самолетом морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ», — говорится в сводке Министерства обороны России.

На минувшей неделе в российском военном ведомстве сообщали, что силами Черноморского флота было уничтожено семь украинских безэкипажных катеров в акватории Черного моря. Экипажи морской авиации и кораблей Черноморского флота продолжают патрулирование для пресечения попыток атак морских дронов противника на гражданские суда и портовую инфраструктуру.

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