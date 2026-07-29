Самолет Черноморского флота уничтожил безэкипажный катер ВСУ в Черном море

Самолет морской авиации Черноморского флота уничтожил безэкипажный катер ВСУ в акватории Черного моря, сообщили в Минобороны РФ.
«Самолетом морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ», — говорится в сводке Министерства обороны России.
На минувшей неделе в российском военном ведомстве сообщали, что силами Черноморского флота было уничтожено семь украинских безэкипажных катеров в акватории Черного моря. Экипажи морской авиации и кораблей Черноморского флота продолжают патрулирование для пресечения попыток атак морских дронов противника на гражданские суда и портовую инфраструктуру.