Самолет Черноморского флота уничтожил безэкипажный катер ВСУ в Черном море

На минувшей неделе в российском военном ведомстве сообщали, что силами Черноморского флота было уничтожено семь украинских безэкипажных катеров в акватории Черного моря. Экипажи морской авиации и кораблей Черноморского флота продолжают патрулирование для пресечения попыток атак морских дронов противника на гражданские суда и портовую инфраструктуру.