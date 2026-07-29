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Достижения группировки «Запад» 29 июля 2026: сводка последних новостей

Группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции в зоне проведения СВО, нанеся поражение подразделениям ВСУ, морской пехоты и теробороны в Харьковской области и ДНР. Потери противника составили до 210 человек, 15 автомобилей, орудие артиллерии, две станции РЭБ и станция РЭР.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Военнослужащие группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике противника в Харьковской области и ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Грушевка, Боровское, Моначиновка Харьковской области, Рубцы и Святогорск Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке Министерства обороны России.

Потери противника за сутки на данном направлении составили до 210 военнослужащих и 15 автомобилей. Кроме того, российскими подразделениями поражены орудие полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и станция радиоэлектронной разведки (РЭР) ВСУ.

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