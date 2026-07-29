Достижения группировки «Запад» 29 июля 2026: сводка последних новостей

Группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции в зоне проведения СВО, нанеся поражение подразделениям ВСУ, морской пехоты и теробороны в Харьковской области и ДНР. Потери противника составили до 210 человек, 15 автомобилей, орудие артиллерии, две станции РЭБ и станция РЭР.