Достижения группировки «Запад» 29 июля 2026: сводка последних новостей

Военнослужащие группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике противника в Харьковской области и ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Грушевка, Боровское, Моначиновка Харьковской области, Рубцы и Святогорск Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке Министерства обороны России.
Потери противника за сутки на данном направлении составили до 210 военнослужащих и 15 автомобилей. Кроме того, российскими подразделениями поражены орудие полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и станция радиоэлектронной разведки (РЭР) ВСУ.