Военнослужащие группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Новая Сечь в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск “Север” в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Новая Сечь Сумской области. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Ободы, Иволжанское, Соханы, Осоевка и Угроеды Сумской области», — говорится в сводке Министерства обороны России.
Кроме того, в Харьковской области российские войска нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад территориальной обороны. Бои и огневое поражение фиксировались в районах населенных пунктов Василевка, Бугаевка, Широкое, Новоалександровка и Сосновый Бор.
Потери украинской стороны за сутки на данном направлении составили до 200 военнослужащих, танк, бронетранспортер, девять автомобилей и 155-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана».