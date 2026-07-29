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Достижения группировки «Север» 29 июля 2026: сводка последних новостей

Подразделения российской группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Новая Сечь в Сумской области. Нанесено поражение бригадам ВСУ и теробороне в Сумской и Харьковской областях. Суточные потери противника составили до 200 человек, танк, БТР и САУ «Богдана».

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Военнослужащие группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Новая Сечь в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск “Север” в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Новая Сечь Сумской области. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Ободы, Иволжанское, Соханы, Осоевка и Угроеды Сумской области», — говорится в сводке Министерства обороны России.

Кроме того, в Харьковской области российские войска нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад территориальной обороны. Бои и огневое поражение фиксировались в районах населенных пунктов Василевка, Бугаевка, Широкое, Новоалександровка и Сосновый Бор.

Потери украинской стороны за сутки на данном направлении составили до 200 военнослужащих, танк, бронетранспортер, девять автомобилей и 155-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана».

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