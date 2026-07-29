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Достижения «Южной» группировки 29 июля 2026: сводка последних новостей

«Южная» группировка войск улучшила тактическое положение в ДНР, нанеся поражение механизированным, десантным и горно-штурмовым подразделениям ВСУ, в том числе в районе Славянска и Дружковки. За сутки противник потерял до 200 военнослужащих, две БМП, пять бронемашин, 25 автомобилей и четыре орудия.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Военнослужащие «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение на донецком направлении и нанесли поражение формированиям семи бригад ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Черкасское, Райское, Кондратовка, Ясногорка, Николайполье, Дружковка, Ореховатка, Славянск и Мирное Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке Министерства обороны России.

Потери украинских сил за сутки на данном направлении составили до 200 военнослужащих. Также российскими подразделениями были уничтожены две боевые машины пехоты (БМП), пять боевых бронированных машин, 25 автомобилей и четыре артиллерийских орудия.