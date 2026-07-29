Достижения «Южной» группировки 29 июля 2026: сводка последних новостей

«Южная» группировка войск улучшила тактическое положение в ДНР, нанеся поражение механизированным, десантным и горно-штурмовым подразделениям ВСУ, в том числе в районе Славянска и Дружковки. За сутки противник потерял до 200 военнослужащих, две БМП, пять бронемашин, 25 автомобилей и четыре орудия.