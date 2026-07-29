Подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий освободили населенный пункт Светлое в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск “Центр” в результате решительных действий освободили населенный пункт Светлое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения “Азов” и четырех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Новоандреевка, Новониколаевка, Кутузовка, Новофедоровка, Нововодяное, Белозерское, Рубежное, Доброполье Донецкой Народной Республики и Новоподгородное Днепропетровской области», — говорится в сводке Министерства обороны России.
Потери украинских вооруженных формирований за сутки на данном направлении составили до 340 военнослужащих и шесть автомобилей. Кроме того, российскими подразделениями была уничтожена американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.