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Достижения группировки «Центр» 29 июля 2026: сводка последних новостей

Российская группировка войск «Центр» в результате решительных действий освободила населенный пункт Светлое в ДНР. Нанесено поражение подразделениям ВСУ, морской пехоты, нацгвардии и полка «Азов» в ДНР и Днепропетровской области. Суточные потери противника составили до 340 военнослужащих и американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий освободили населенный пункт Светлое в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск “Центр” в результате решительных действий освободили населенный пункт Светлое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения “Азов” и четырех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Новоандреевка, Новониколаевка, Кутузовка, Новофедоровка, Нововодяное, Белозерское, Рубежное, Доброполье Донецкой Народной Республики и Новоподгородное Днепропетровской области», — говорится в сводке Министерства обороны России.

Потери украинских вооруженных формирований за сутки на данном направлении составили до 340 военнослужащих и шесть автомобилей. Кроме того, российскими подразделениями была уничтожена американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

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