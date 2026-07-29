В среду, 29 июля, в Севастополе объявили отбой воздушной тревоги. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Как сообщалось ранее, в Севастополе второй раз с начала дня объявили воздушную тревогу. Соответствующая информация появилась в 12.14.
В 13.18 стало известно, что опасность миновала.
«Отбой воздушной тревоги», — написал Развожаев.
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