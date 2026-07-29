Достижения группировки «Восток» 29 июля 2026: сводка последних новостей

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, нанеся поражение десантно-штурмовым соединениям противника в Днепропетровской и Запорожской областях. Суточные потери ВСУ на этом направлении составили свыше 330 военнослужащих, три бронемашины и два орудия.