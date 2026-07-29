Достижения группировки «Восток» 29 июля 2026: сводка последних новостей

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение десантно-штурмовым формированиям ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях, сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике десантно-штурмовой бригады и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Правда, Великомихайловка Днепропетровской области, Тимошевка, Никольское и Мировка Запорожской области», — говорится в сводке Министерства обороны России.
Потери противника за сутки на данном направлении составили свыше 330 военнослужащих. Кроме того, российскими подразделениями были уничтожены три боевые бронированные машины, 12 автомобилей и два артиллерийских орудия ВСУ.