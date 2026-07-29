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Достижения группировки «Днепр» 29 июля 2026: сводка последних новостей

Российская группировка войск «Днепр» нанесла поражение механизированным и горно-штурмовой бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Запасное, Малокатериновка и Преображенка Запорожской области. Суточные потери противника составили до 50 военнослужащих, 14 автомобилей и станция РЭБ.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Военнослужащие группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение формированиям трех бригад противника в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Запасное, Малокатериновка и Преображенка Запорожской области», — говорится в сводке Министерства обороны России.

Потери украинских подразделений за сутки на данном направлении составили до 50 военнослужащих. Кроме того, российскими силами были уничтожены 14 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ.

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