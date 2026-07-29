Достижения группировки «Днепр» 29 июля 2026: сводка последних новостей

Военнослужащие группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение формированиям трех бригад противника в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Запасное, Малокатериновка и Преображенка Запорожской области», — говорится в сводке Министерства обороны России.
Потери украинских подразделений за сутки на данном направлении составили до 50 военнослужащих. Кроме того, российскими силами были уничтожены 14 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ.