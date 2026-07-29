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Освобождение новых территорий 29 июля 2026: сводка последних новостей

Вооруженные силы России освободили два населенных пункта в зоне СВО. По данным Минобороны РФ, группировка «Север» установила контроль над Новой Сечью в Сумской области, а группировка «Центр» решительными действиями освободила Светлое в Донецкой Народной Республике.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Вооруженные силы Российской Федерации в ходе наступательных действий взяли под контроль населенный пункт Новая Сечь в Сумской области и освободили Светлое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Подразделения группировки войск “Север” в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Новая Сечь Сумской области», — говорится в сводке российского военного ведомства.

Кроме того, успешные наступательные действия провели подразделения группировки «Центр». В результате решительных атак российские военнослужащие освободили населенный пункт Светлое в ДНР.

На минувшей неделе в Минобороны РФ сообщали, что российские подразделения взяли под контроль населенные пункты: Захаровка, Ивашкино, Волоховское и Артельное в Харьковской области, Ленина (Мирное) и город Белицкое в ДНР, Вольное в Днепропетровской области, а также Благодатное в Запорожской области.

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