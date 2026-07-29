Освобождение новых территорий 29 июля 2026: сводка последних новостей

На минувшей неделе в Минобороны РФ сообщали, что российские подразделения взяли под контроль населенные пункты: Захаровка, Ивашкино, Волоховское и Артельное в Харьковской области, Ленина (Мирное) и город Белицкое в ДНР, Вольное в Днепропетровской области, а также Благодатное в Запорожской области.