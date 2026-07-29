Военкор Поддубный сообщил о поражении цеха сборки дальнобойных БПЛА в Одессе

Вооруженные силы России нанесли новую серию ударов по объектам военно-промышленного комплекса противника в Одессе. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.
По предварительной информации, поражена территория завода «Стальканат», расположенного в промышленной зоне города. В цехах этого предприятия украинские формирования организовали сборку беспилотных летательных аппаратов дальнего действия.
«Входящие в Одессе. Новые цели поражены в промзоне города. По предварительным данным, удар ВС РФ был нанесен по территории завода “Стальканат”, в цехах которого украинскими формированиями велась сборка дронов дальнего действия», — написал Поддубный.
Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские военные нанесли поражение сухогрузу с военным грузом для ВСУ в акватории Черного моря неподалеку от Одессы, а также уничтожили резервуары с топливом в порту Николаева.