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В Черном море уничтожили безэкипажный катер

Минобороны: самолет уничтожил безэкипажный катер ВСУ в Черном море.

Источник: Комсомольская правда

Самолет уничтожил украинский безэкипажный катер в Черном море. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Уничтожен безэкипажный катер ВСУ», — говорится в сообщении.

В министерстве рассказали, что это произошло в акватории Черного моря. По цели отработал самолет морской авиации Черноморского флота России.

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