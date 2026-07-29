СМИ: Полтавский ГОК остановил работу из-за срыва морского экспорта

В свою очередь, военкор Александр Коц в своем канале в мессенджере «Макс» указывает, что Полтавский ГОК стал уже вторым за сутки крупным украинским производителем железорудного сырья (после Южного ГОКа), публично признавшим полную остановку экспортной логистики и прекращение работы. Из четырех законтрактованных предприятием судов три оказались заблокированы в портах Одесской области, а одно было повреждено, из-за чего склады и портовые терминалы оказались переполнены.