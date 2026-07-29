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СМИ: Полтавский ГОК остановил работу из-за срыва морского экспорта

Александр Коц оценил системный эффект ударов ВС РФ по портам Украины: Полтавский и Южный ГОКи остановили добычу и экспорт из-за отказа судовладельцев заходить в Одессу и Черноморск. По данным СМИ, в Черном море дрейфует подбитое судно с грузом Полтавского ГОКа на $5−6 млн.

Авторы и эксперты
Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Остановка работы Полтавского горно-обогатительного комбината (ГОК) стала следствием системного срыва морского экспорта и повреждения транспортного судна с продукцией предприятия. Об этом пишут телеграм-канал «Белорусский силовик» и военный корреспондент Александр Коц.

По данным «Белорусского силовика», подбитое судно с партией руды Полтавского ГОКа стоимостью 5−6 миллионов долларов в настоящее время потеряло связь и дрейфует в акватории Черного моря от побережья Одессы в направлении Крыма. Судовладелец ситуацию не комментирует.

В свою очередь, военкор Александр Коц в своем канале в мессенджере «Макс» указывает, что Полтавский ГОК стал уже вторым за сутки крупным украинским производителем железорудного сырья (после Южного ГОКа), публично признавшим полную остановку экспортной логистики и прекращение работы. Из четырех законтрактованных предприятием судов три оказались заблокированы в портах Одесской области, а одно было повреждено, из-за чего склады и портовые терминалы оказались переполнены.

Как отмечает военкор, железорудное сырье является объемным и низкомаржинальным товаром, рентабельность поставок которого обеспечивается исключительно морскими перевозками крупными партиями. Сухопутная логистика через Польшу и Румынию физически не способна освоить такие объемы и съедает прибыль за счет высокой стоимости транспортировки. Из-за рисков и ударов по судам в портах Одессы, Черноморска и Южного судовладельцы отказываются от захода в украинские порты, что приводит к полной остановке добывающих предприятий.

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