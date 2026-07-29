В Госдуме объяснили, почему РФ бьет по портам Одессы и Николаева

«Те, кто поставляет это оружие и собирает всю эту технику, должны понимать, что если уж пойдет серьезная схватка, то и они должны побеспокоиться о своем здоровье. Потому что русские долго запрягают, а мы еще только запрягаем, но быстро ездим. Когда мы поедем, пройдемся как катком по всему тому, что угрожает нашей стране и нашим войскам», — резюмировал Колесник.