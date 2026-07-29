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В Госдуме объяснили, почему РФ бьет по портам Одессы и Николаева

Удары по портам Одессы, Николаева и Черноморска наносятся строго по военной необходимости. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, российские военные целенаправленно уничтожают причалы и фарватеры, чтобы перекрыть каналы поставок оружия и боеприпасов для вооруженных сил Украины.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Колесник пояснил, что портовая инфраструктура в Николаеве, Одессе и Черноморске расположена практически в черте города. И Россия наносит удары по этим объектам, исходя из военной целесообразности. Речь идет об уничтожении фронтов, портальных кранов и систем энергоснабжения портов.

«Хотя сейчас там пытаются создать автономные системы для портальных кранов — это основное погрузочно-разгрузочное средство для военной техники ВСУ. Поэтому наносим точечно», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

Парламентарий уточнил, что главная задача — разрушить причалы и сделать фарватеры мельче, чтобы крупнотоннажные суда больше не могли заходить в порты. Он добавил, что логистическая цепочка поставок вооружений для ВСУ должна быть ликвидирована полностью, включая корабли, которые только приближаются к берегам.

«Те, кто поставляет это оружие и собирает всю эту технику, должны понимать, что если уж пойдет серьезная схватка, то и они должны побеспокоиться о своем здоровье. Потому что русские долго запрягают, а мы еще только запрягаем, но быстро ездим. Когда мы поедем, пройдемся как катком по всему тому, что угрожает нашей стране и нашим войскам», — резюмировал Колесник.

В ночь на 29 июля российские военные продолжили атаки по целям на Украине. В Минобороны России отчитались о поражении портовой инфраструктуры в Николаеве, а также двух сухогрузов, перевозивших вооружение в порты Одессы и Черноморска. На этом фоне украинские военные аналитики заявили о сбоях в работе морских маршрутов, которые ранее использовались для экспорта зерна.

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