Раненный при ударе ВСУ по Керчи ребенок скончался

28 июля при ударе беспилотника ВСУ по жилому дому в Керчи пострадала семья. Четыре человека, в том числе ребенок, были госпитализированы в керченские больницы. Позже стало известно, при ударе по жилому сектору в Керчи ранен 9-летний мальчик. Медики оценивали его состояние как крайне тяжелое.
«К сожалению, спасти ребенка, пострадавшего в результате удара БПЛА в Керчи, не удалось. Несмотря на весь объем оказанной медицинской помощи, ребенок умер», — рассказали в пресс-службе министерства.
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