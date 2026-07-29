Раненный при ударе ВСУ по Керчи ребенок скончался

28 июля при ударе беспилотника ВСУ по жилому дому в Керчи пострадала семья. Четыре человека, в том числе ребенок, были госпитализированы в керченские больницы. Позже стало известно, при ударе по жилому сектору в Керчи ранен 9-летний мальчик. Медики оценивали его состояние как крайне тяжелое.