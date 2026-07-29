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Раненный при ударе ВСУ по Керчи ребенок скончался

СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл — РИА Новости Крым. Ребенок, раненный при атаке вражеского беспилотника на Керчь во вторник, скончался в больнице. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе крымского минздрава.

Источник: РИА "Новости"

28 июля при ударе беспилотника ВСУ по жилому дому в Керчи пострадала семья. Четыре человека, в том числе ребенок, были госпитализированы в керченские больницы. Позже стало известно, при ударе по жилому сектору в Керчи ранен 9-летний мальчик. Медики оценивали его состояние как крайне тяжелое.

«К сожалению, спасти ребенка, пострадавшего в результате удара БПЛА в Керчи, не удалось. Несмотря на весь объем оказанной медицинской помощи, ребенок умер», — рассказали в пресс-службе министерства.

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