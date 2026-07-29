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FT: разведданные США и Франции помогли Киеву планировать удары БПЛА

Разведывательные службы США и Франции помогают Украине планировать атаки беспилотников по территории России. Как сообщает Financial Times со ссылкой на украинских чиновников, данные Запада позволили ВСУ находить позиции российской ПВО, прокладывать обходные маршруты для БПЛА и повысить точность ударов.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Разведывательные службы США и Франции оказывают прямое содействие Украине в планировании и нанесении ударов беспилотниками по территории России. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на украинских чиновников.

По данным издания, переданные Западом разведданные позволили украинскому командованию точно определять дислокацию российских систем противовоздушной обороны (ПВО). На основе этой информации прокладывались маршруты для дронов, позволявшие обходить зоны действия средств ПВО.

Кроме того, полученная от США и Франции информация способствовала повышению точности наведения и оптимизации выбора целей. Как подтвердили FT украинские источники, западная разведка помогла подразделениям ВСУ более эффективно выявлять объекты для поражения.

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