ВС РФ поразили три сухогруза и резервуар с ГСМ в портах Одесской области

В частности, в порту Одессы поражен резервуар с горюче-смазочными материалами, а в порту Южный — два сухогруза, доставившие грузы военного назначения. Кроме того, в акватории Черного моря, северо-западнее острова Змеиный, на переходе морем был поражен еще один сухогруз, осуществлявший доставку военного имущества в порт Одессы.