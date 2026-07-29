ВС РФ поразили три сухогруза и резервуар с ГСМ в портах Одесской области

Вооруженные силы Российской Федерации в течение дня продолжили нанесение ударов по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах украинских войск. Об этом сообщает Министерство обороны в мессенджере «Макс».
По данным ведомства, удары наносились высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами. В результате атак поражен целый ряд объектов и судов, используемых для снабжения ВСУ.
В частности, в порту Одессы поражен резервуар с горюче-смазочными материалами, а в порту Южный — два сухогруза, доставившие грузы военного назначения. Кроме того, в акватории Черного моря, северо-западнее острова Змеиный, на переходе морем был поражен еще один сухогруз, осуществлявший доставку военного имущества в порт Одессы.