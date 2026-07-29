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ВС РФ поразили три сухогруза и резервуар с ГСМ в портах Одесской области

Вооруженные силы РФ нанесли новые удары по портовой логистике ВСУ. Высокоточным оружием и БПЛА поражены два сухогруза с военным грузом в порту Южный, резервуар с ГСМ в Одессе, а также сухогруз на переходе морем у острова Змеиный.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Вооруженные силы Российской Федерации в течение дня продолжили нанесение ударов по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах украинских войск. Об этом сообщает Министерство обороны в мессенджере «Макс».

По данным ведомства, удары наносились высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами. В результате атак поражен целый ряд объектов и судов, используемых для снабжения ВСУ.

В частности, в порту Одессы поражен резервуар с горюче-смазочными материалами, а в порту Южный — два сухогруза, доставившие грузы военного назначения. Кроме того, в акватории Черного моря, северо-западнее острова Змеиный, на переходе морем был поражен еще один сухогруз, осуществлявший доставку военного имущества в порт Одессы.

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