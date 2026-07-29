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Минобороны: ВКС поразили ФАБ-500 пункты ВСУ в Херсонской и Харьковской областях

Успешное уничтожение целей было подтверждено средствами объективного контроля.

Источник: Комсомольская правда

Российские летчики авиабомбами уничтожили пункт управления бригады ВСУ в Херсонской и Харьковской областях. Об этом сообщило Минобороны РФ, опубликовав соответствующие кадры.

«…Видео нанесения авиационных ударов ФАБ-500 с унифицированным модулем планирования и коррекции по пункту управления 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ в н. п. Тягинка Херсонской области и пункту временной дислокации 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе н. п. Васильевка Харьковской области», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве подчеркнули, что успешное уничтожение целей было подтверждено средствами объективного контроля в режиме реального времени.

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