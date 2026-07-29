Российские силы ПВО сбили за день 150 украинских БПЛА над регионами РФ

Как передаёт Минобороны, вражеские дроны самолётного типа российская амия перехватила и уничтожила с 08:00 до 20:00 по московскому времени. Беспилотники были поражены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской областями, Крымом и Удмуртией, Краснодарским и Пермским краями, а также над акваторией Чёрного моря.