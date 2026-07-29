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Российские силы ПВО сбили за день 150 украинских БПЛА над регионами РФ

Средства ПВО отразили атаку беспилотников в регионах и над акваторией Чёрного моря.

Источник: Комсомольская правда

Российские средства противовоздушной обороны за минувший день уничтожили 150 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом 29 июля, в среду, сообщило Министерство обороны Российской Федерации. БПЛА были сбиты над территориями регионов России, а также акваторией Чёрного моря.

Как передаёт Минобороны, вражеские дроны самолётного типа российская амия перехватила и уничтожила с 08:00 до 20:00 по московскому времени. Беспилотники были поражены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской областями, Крымом и Удмуртией, Краснодарским и Пермским краями, а также над акваторией Чёрного моря.

Ранее KP.RU писал, что в ночь на 29 июля средства ПВО сбили 295 украинских беспилотников над регионами России, включая Воронежскую, Курскую, Белгородскую, Брянскую, Рязанскую, Ростовскую области, Краснодарский край, Чувашию и Татарстан, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.

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