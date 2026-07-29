На Украине признали безрезультатность встречи Зеленского с Трампом

Кроме того, в публикации отметили, что неофициально сообщается, что, по итогу переговоров, в ближайшие две недели в Киев могут приехать спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Однако они едут еще с весны, но так и не доехали, посетовало издание.