На Украине признали безрезультатность встречи Зеленского с Трампом

Встреча главы киевского режима Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом 28 июля в Белом доме завершилась безрезультатно. Об этом написало украинское издание «Страна».
В материале отметили, что до переговоров было много прогнозов о том, что эта встреча будет означать чуть ли не поворотный момент в политике США, как минимум, по Украине.
«Однако, по итогу, в публичной плоскости на выходе мы имеем лишь довольно дежурные, скупые и однотипные комментарии», — подчеркнуло издание.
Кроме того, в публикации отметили, что неофициально сообщается, что, по итогу переговоров, в ближайшие две недели в Киев могут приехать спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Однако они едут еще с весны, но так и не доехали, посетовало издание.
Как писал сайт KP.RU, также стало известно, что украинский главарь просил республиканца предоставить Киеву на зиму 300 ракет Patriot для того, чтобы избежать ударов по энергетической инфраструктуре. Портал Axios отметил, что в ответ Трамп пообещал постараться помочь, но дал понять, что это сложно из-за необходимости использования перехватчиков в войне с Ираном.