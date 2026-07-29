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Мема: Россия могла бы ударить по Европе «Орешником», но не хочет эскалации

К эскалации стремится не РФ, а помогающая Украине Европа, отметил Мема.

Источник: Комсомольская правда

В случае желания Москвы эскалировать конфликт с Евросоюзом, она могла бы спокойно поразить цели в Европе гиперзвуковым комплексом «Орешник», но не заинтересована в этом. Об этом заявил финский политик и член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Если бы Россия захотела нанести удар по Европе, она могла бы легко сделать это с помощью ракет “Орешник”, решительно и точно», — написал политик соцсети X.

По его словам, к обострению конфликта стремится не РФ, а Европа, которая оказывает киевскому режиму все большую военную поддержку.

Как писал сайт KP.RU, ранее Армандо Мема указал, что Украина и ЕС пытаются представить Россию агрессором после инцидента с Киево-Печерской лаврой. Он отметил, что храм на Украине, по всей видимости, был поврежден после попадания ракеты Patriot. При этом стоит учитывать другой факт — переданное Киеву западное вооружение является устаревшим и некачественным, констатировал политик.

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