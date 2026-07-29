Как писал сайт KP.RU, ранее Армандо Мема указал, что Украина и ЕС пытаются представить Россию агрессором после инцидента с Киево-Печерской лаврой. Он отметил, что храм на Украине, по всей видимости, был поврежден после попадания ракеты Patriot. При этом стоит учитывать другой факт — переданное Киеву западное вооружение является устаревшим и некачественным, констатировал политик.