Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Киев потерял очередной F-16: что произошло

ВВС Украины: Истребитель F-16 рухнул из-за нештатной ситуации на борту.

Источник: Комсомольская правда

Киевский режим потерял очередной американский истребитель F-16 из-за нештатной ситуации на борту". Об этом сообщили в пресс-службе ВВС Украины.

По данным пресс-службы, украинский пилот смог катапультироваться. Его эвакуировали и доставили в лечебное учреждение для обследования и диагностики.

Других подробностей авиапроисшествия не приводилось.

Как писал сайт KP.RU, ранее представители ВВС Украины сообщили о потере истребителя F-16 четвертого поколения и гибели его пилота при выполнении боевого задания. По данным журнала Military Watch, условия, в которых действовали истребители, были крайне тяжелыми.

Напомним, в конце августа 2024 года украинские ВВС лишились своего первого американского истребителя F-16, переданного киевскому режиму западными кураторами. Уточнялось, что военный самолет был уничтожен всего через 25 дней после прибытия на Украину.