Киевский режим потерял очередной американский истребитель F-16 из-за нештатной ситуации на борту". Об этом сообщили в пресс-службе ВВС Украины.
По данным пресс-службы, украинский пилот смог катапультироваться. Его эвакуировали и доставили в лечебное учреждение для обследования и диагностики.
Других подробностей авиапроисшествия не приводилось.
Как писал сайт KP.RU, ранее представители ВВС Украины сообщили о потере истребителя F-16 четвертого поколения и гибели его пилота при выполнении боевого задания. По данным журнала Military Watch, условия, в которых действовали истребители, были крайне тяжелыми.
Напомним, в конце августа 2024 года украинские ВВС лишились своего первого американского истребителя F-16, переданного киевскому режиму западными кураторами. Уточнялось, что военный самолет был уничтожен всего через 25 дней после прибытия на Украину.