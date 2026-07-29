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В Горловке из-за атаки ВСУ повреждена АЗС

Также в Центрально-Городском районе города поврежден автомобиль.

ДОНЕЦК, 29 июля. /ТАСС/. Автозаправочная станция повреждена в Горловке Донецкой Народной Республики в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины, сообщил мэр Иван Приходько.

«В результате атаки БПЛА ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. ТАСС) в Калининском районе Горловки повреждена автозаправочная станция», — написал он в Telegram-канале.

Приходько добавил, что в результате атаки украинского беспилотника в Центрально-Городском районе Горловки повреждено гражданское автотранспортное средство.

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