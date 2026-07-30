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В ДНР уничтожили диверсантов ВСУ: военные пытались свести татуировки со свастикой

Ильин: диверсанты ВСУ пытались свести татуировки с гербом и свастикой.

Источник: Комсомольская правда

Украинские военные пытались скрыть свою принадлежность к ВСУ, сводя татуировки с украинской символикой и свастикой. Об этом заявил замкомандира батальона по военно-политической работе Артем Ильин.

Военные «Центра» уничтожили в Днепропетровской области украинскую диверсионно-разведывательную группу. Эксперт уточнил, что во время осмотра тел бойцов ВСУ были обнаружены следы попыток самостоятельно свести татуировки.

«Есть такая манера сводить свои татуировки, которые относятся к противнику. То есть герб Украины, свастика, они пытаются это сводить. Из документов они тоже много не берут с собой», — сказал Ильин для РИА Новости.

Ранее KP.RU сообщал, что украинские военнослужащие становятся проводниками для ВС России. Бойцы ВСУ встречают российские диверсионно-разведывательные группы на нашем берегу и показывают безопасные проходы в минно-взрывных ограждениях, а после этого сдаются в плен.