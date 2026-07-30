Axios: ВС США приступили к нанесению новой серии ударов по Ирану

Вооружённые силы США начали наносить новую серию ударов по иранской территории, сообщил корреспондент портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид.
Журналист сослался на информацию американского чиновника, имени которого не назвал.
«ВС США наносят удары с воздуха по Ирану», — отметил он на своей странице в социальной сети X*.
Напомним, 29 июля глава Белого дома Дональд Трамп подчеркнул, что США не рассматривают возможность прекращения боевых действий против Ирана после того, как американские военные объекты на Ближнем Востоке подверглись ударам. Он отметил, что такие действия Тегерана не отразятся на политике Вашингтона.
Ранее Дональд Трамп предупредил, что иранский объект в горе Коланг (Пикакс), где якобы хранятся ядерные центрифуги, будет уничтожен, если США и Тегеран не заключат сделку.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.