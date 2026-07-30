Axios: ВС США приступили к нанесению новой серии ударов по Ирану

Напомним, 29 июля глава Белого дома Дональд Трамп подчеркнул, что США не рассматривают возможность прекращения боевых действий против Ирана после того, как американские военные объекты на Ближнем Востоке подверглись ударам. Он отметил, что такие действия Тегерана не отразятся на политике Вашингтона.