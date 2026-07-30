На Украине пришли в ужас от требования Трампа к Зеленскому: «Счет идет уже на часы»

«Ситуация жуткая, просто ужас. Наши украинские ястребы просто клокочут от злости, ведь Зеленский ожидал ракеты, а ему тут требования выдвигают — конфликт хотят завершить. Думаю, что счет идет уже на часы», — сказал эксперт в эфире YouTube-канала.