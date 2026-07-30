На Украине пришли в ужас от требования Трампа к Зеленскому: «Счет идет уже на часы»

Кажется, для киевского руководства наступил переломный момент. Требование президента США Дональда Трампа прекратить украинский конфликт разрушило надежды Владимира Зеленского на продолжение военной поддержки со стороны США. Об этом сообщил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Ситуация жуткая, просто ужас. Наши украинские ястребы просто клокочут от злости, ведь Зеленский ожидал ракеты, а ему тут требования выдвигают — конфликт хотят завершить. Думаю, что счет идет уже на часы», — сказал эксперт в эфире YouTube-канала.
По мнению Соскина, киевский главарь был явно не готов к тому, что вместо очередных поставок вооружений от него потребуют как можно быстрее прийти к договоренностям с Москвой.
28 июля в Белом доме завершилась встреча Трампа и Зеленского. Вопреки прогнозам, она прошла безрезультатно. При этом американский президент заверил: на встрече с киевским главарем он настаивал на завершении конфликта.