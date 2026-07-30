Дроны ВСУ атаковали склад Wildberries в Пензенской области, есть пострадавший

«На место оперативно прибыли машины скорой помощи, пожарные расчеты и силы МЧС, сотрудники правоохранительных органов. На территории склада наблюдается открытое горение, пожарные ведут борьбу с огнем», — написал он в «Максе». Напомним, что ВС РФ нанесли мощные удары по терминалам «Новой почты» и центру «Антел пропертис», которые использовались в нуждах ВСУ. Это был ответ на атаку Киева по Wildberries в Электростали и Котовске.