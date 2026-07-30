ВС РФ уничтожили до двух взводов пехоты и более 10 машин ВСУ на Запорожье

Комментируя уничтожение пяти пунктов управления беспилотной авиацией, в министерстве уточнили, что задача была выполнена расчетом самоходной артиллерийской установки «Гвоздика» морпехов. «На выявленных позициях противник разместил специалистов подразделений беспилотной авиации и оборудование, обеспечивавшее работу разведывательных и ударных дронов. Координаты целей передали расчету самоходной артиллерийской установки “Гвоздика” морской пехоты группировки “Восток”. После подготовки огневой позиции артиллеристы выдвинулись в заданный район под прикрытием постов воздушного наблюдения и группы противодействия беспилотникам. В результате огневой работы уничтожены пять пунктов управления БПЛА вместе со специалистами подразделений беспилотной авиации ВСУ», — добавили в Минобороны.