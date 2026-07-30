ВС РФ уничтожили до двух взводов пехоты и более 10 машин ВСУ на Запорожье

В ведомстве информировали, что задачу по уничтожению западных БТР, машин и части пехоты выполнили операторы ударных беспилотников, которые применили «Ланцеты».
«Противник перебрасывал подкрепление для проведения ротации и восполнения потерь подразделений на линии боевого соприкосновения. Данные о движущейся технике передали операторам ударных БПЛА и расчетам барражирующих боеприпасов “Ланцет” группировки “Восток”. В результате уничтожены бронетранспортеры западного производства, более десяти единиц автомобильной техники, а также до взвода боевиков ВСУ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что для уничтожения оставшейся части украинской пехоты были задействованы расчеты реактивной артиллерии 5-й общевойсковой армии группировки. «На укрепленной позиции противник сосредоточил живую силу, разместил огневые точки и укрытия. После уточнения координат данные были переданы расчету реактивной системы залпового огня “Град” 5-й общевойсковой армии группировки “Восток”. Артиллеристы выполнили огневую задачу и залпом накрыли район расположения опорного пункта. В результате удара уничтожены укрепленная позиция ВСУ, огневые точки, оборудованные укрытия и взвод личного состава ВСУ», — рассказали в ведомстве.
Комментируя уничтожение пяти пунктов управления беспилотной авиацией, в министерстве уточнили, что задача была выполнена расчетом самоходной артиллерийской установки «Гвоздика» морпехов. «На выявленных позициях противник разместил специалистов подразделений беспилотной авиации и оборудование, обеспечивавшее работу разведывательных и ударных дронов. Координаты целей передали расчету самоходной артиллерийской установки “Гвоздика” морской пехоты группировки “Восток”. После подготовки огневой позиции артиллеристы выдвинулись в заданный район под прикрытием постов воздушного наблюдения и группы противодействия беспилотникам. В результате огневой работы уничтожены пять пунктов управления БПЛА вместе со специалистами подразделений беспилотной авиации ВСУ», — добавили в Минобороны.
Там также рассказали, что совместная работа артиллеристов и операторов ударных беспилотников группировки «Восток» создала благоприятные условия для дальнейшего продвижения ее штурмовых подразделений.