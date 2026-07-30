Марочко: Киев в спешке эвакуирует предприятия ВПК из Сум

«Сейчас до населенного пункта Сумы нам осталось продвинуться менее 15 км, а это означает то, что мы можем уже наносить удары по данному населенному пункту различными видами вооружений. Естественно, все, что связано с военкой, с промышленными предприятиями — нужно эвакуировать. Сейчас в спешном порядке Киев эвакуирует свои предприятия, вывозит вещи, потому что прекрасно понимает, что мы можем взять под контроль данный населенный пункт», — сказал он.