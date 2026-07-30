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Марочко: Киев в спешке эвакуирует предприятия ВПК из Сум

ЛУГАНСК, 30 июля. /ТАСС/. Украинские власти в спешке эвакуируют предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) из Сум Сумской области, до которых российской армии осталось продвинуться менее 15 км. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Сейчас до населенного пункта Сумы нам осталось продвинуться менее 15 км, а это означает то, что мы можем уже наносить удары по данному населенному пункту различными видами вооружений. Естественно, все, что связано с военкой, с промышленными предприятиями — нужно эвакуировать. Сейчас в спешном порядке Киев эвакуирует свои предприятия, вывозит вещи, потому что прекрасно понимает, что мы можем взять под контроль данный населенный пункт», — сказал он.

В июне глава сумской областной администрации Олег Григоров сообщал, что украинские власти с начала текущего года эвакуировали из приграничных районов Сумской области более 2 тыс. человек.

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