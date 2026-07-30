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В Иране сообщили об ударе США по жилому дому на острове Кешм

На острове Кешм в Иране зафиксировали три взрыва, при попадании снаряда в жилой дом под завалами оказались люди.

Источник: Аргументы и факты

Три взрыва прогремели на иранском острове Кешм, где удару подвергся жилой дом, сообщило агентство Tasnim.

Телеканал Press TV, в свою очередь, уточнил, что в здание попал снаряд, выпущенный американскими военными. По данным журналистов, после случившегося спасатели начали поиски двух человек, которые оказались под завалами.

Агентство IRNA проинформировало, что людей, которые оказались под обломками, нашли и госпитализировали.

Напомним, ранее корреспондент портала Axios Барак Равид со ссылкой на неназванного американского чиновника написал, что войска США начали новую серию ударов по территории Ирана. Других данных он не привёл.

Также сообщалось, что в ночь на с 28 на 29 июля американские и саудовские военные нанесли удары по территории Ирака. В США заявили, что атаке якобы подверглись террористы, якобы «связанные с Ираном». В результате ударов пострадали как минимум два человека.

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