В Иране сообщили об ударе США по жилому дому на острове Кешм

Три взрыва прогремели на иранском острове Кешм, где удару подвергся жилой дом, сообщило агентство Tasnim.
Телеканал Press TV, в свою очередь, уточнил, что в здание попал снаряд, выпущенный американскими военными. По данным журналистов, после случившегося спасатели начали поиски двух человек, которые оказались под завалами.
Агентство IRNA проинформировало, что людей, которые оказались под обломками, нашли и госпитализировали.
Также сообщалось, что в ночь на с 28 на 29 июля американские и саудовские военные нанесли удары по территории Ирака. В США заявили, что атаке якобы подверглись террористы, якобы «связанные с Ираном». В результате ударов пострадали как минимум два человека.